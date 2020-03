Monika Rüegg Bless will in die Regierung

Die Innerrhoder Grossratspräsidentin Monika Rüegg Bless will in die Regierung. Die Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA) hat am Freitag die Kandidatur der 49-Jährigen als Frau Statthalter bekannt gegeben.

Antonia Fässler, die amtierende Gesundheitschefin, tritt zurück. Sie ist die einzige Frau in der siebenköpfigen Regierung. Ihre Nachfolge wird an der nächsten Landsgemeinde vom 26. April bestimmt.

Für dieses anspruchsvolle Departement ist sie die ideale Person.

Monika Rüegg Bless verfüge über langjährige Führungserfahrung im Gesundheits- und Sozialwesen, schreibt die AVA in ihrer Mitteilung. Sie zeichne sich weiter aus durch ihre hohe Sozial- und Fachkompetenz. Seit vielen Jahren engagiere sie sich in ihrer Wahlheimat Innerrhoden ehrenamtlich für die Öffentlichkeit.

Kaderfunktion am Kantonsspital St. Gallen

Seit 28 Jahren arbeitet Monika Rüegg Bless in verschiedenen Fach- und Kaderfunktionen im Kantonsspital St. Gallen. Derzeit ist sie Leiterin Pflege der Klinik für Urologie und der chirurgischen Tagesstation. Sie ist zudem Leiterin des Freiwilligendienstes sowie stellvertretende Leiterin des Ethikforums des Kantonsspitals.

2012 wurde sie in den Grossen Rat gewählt. Drei Jahre später wählte der Grosse Rat Monika Rüegg Bless in das Büro des Grossen Rats und im Juni 2019 zur Grossratspräsidentin. Im Falle einer Wahl würde sie sich ganz auf das Amt konzentrieren und ihre Tätigkeit am Kantonsspital St. Gallen aufgeben, hiess es weiter.