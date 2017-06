Der St. Galler Kantonsrat hat am Montagnachmittag für die Amtsdauer 2017/2018 den 26-jährigen IT-Unternehmer Ivan Louis von der SVP zum Kantonsratspräsidenten gewählt. Er folgt auf Peter Göldi (CVP). Neue Vizepräsidentin ist Imelda Stadler (FDP, Lütisburg).

Vor einem Jahr war die Nomination des bald 27-jährigen Ivan Louis zum Vizepräsidenten des Kantonsrat noch auf Widerstand gestossen. Damals noch von Beruf HSG-Student war er erst im Juni 2015 nach einem Rücktritt in die SVP-Fraktion nachgerückt und konnte deshalb nur wenig Erfahrung im politischen Geschäft vorweisen.

Es brauchte damals einen zweiten Wahlgang, in dem dann aber schliesslich der Vorschlag der SVP mit 71 von 99 gültigen Stimmen gutgeheissen wurde. Inzwischen hat Ivan Louis sein Masterstudium an der HSG abgeschlossen, beginnt bald einen Doktoratslehrgang und ist in Nesslau als IT-Unternehmer tätig.

In seiner Zeit als Vizepräsident wurden die früheren Vorbehalte offensichtlich ausgeräumt: Am Montagnachmittag wählte der Rat Ivan Louis mit 108 von 112 gültigen Stimmen zum Kantonsratspräsidenten.