Am 12. Februar kommt es in Appenzell Ausserrhoden zu einer Kampfwahl um den Regierungsrat: Für den frei werdenden Sitz gibt es drei Kandidierende. Eine Prognose ist schwierig. Die Analyse der Parteienlandschaft lässt Chancen für alle drei.

Bei den aktuellen Ersatzwahlen stellen sich drei Kandidaten zur Verfügung: Dölf Biasotto (FDP), Inge Schmid (SVP) und Peter Gut (PU).

Der FDP-Kandidat möchte den Sitz verteidigen, hat aber starke Konkurrenz. Auch der pateiunabhängige Kandidat und die SVP-Kandidatin sind im Kanton stark verankert. Peter Gut macht keine Wahlwerbung, und Inge Schmid dürfte mit ihrem Slogan «Unser Mann für Ausserrhoden» den Frauenbonus verspielt haben. Die Vorteile dürften demnach leicht bei Dölf Biasotto liegen. Der Wahlausgang ist aber offen.

Heute hat die FDP zwei Regierungsräte, die SVP, die SP und die PU je einen.

Dölf Biasotto - FDP ist seit 2009 im Kantonsrat. Zurzeit ist der Urnäscher Vizepräsident, also zweithöchster Ausserrhoder. Der Bauingenieur und Mediator will im Ausserrhoder Regierungsrat das Gewerbe vertreten. Sein Wahlspruch lautet: «Unternehmerisch denken und handeln - gut für unseren Kanton».

Für Biasotto ist ein moderates Wachstum der Ausserrhoder Dörfer wichtig. Nur so könne die Infrastruktur aufrecht erhalten werden.

Inge Schmid - SVP ist seit 2004 Gemeindepräsidentin von Bühler. Seit zwei Jahren präsidiert sie ausserdem die Ausserrhoder Gemeindepräsidentenkonferenz. Schmid ist ausgebildete Bäuerin. Sie wirbt mit dem Wahlspruch: «Unser Mann für Ausserrhoden».

Schmid will auch als Regierungsrätin die Gemeinden eng in die politischen Entscheidungen einbinden, insbesondere bei der anstehenden Baugesetzgebung.

Peter Gut - parteiunabhängig ist seit 2007 Kantonsrat und zurzeit als Kantonsratspräsident der höchste Ausserrhoder. Der Walzenhauser leitet das Reha-Zentrum in Lutzenberg. Guts Wahlspruch lautet: «Wir haben eine Wahl».

Gut will im Regierungsrat seine breite politische Erfahrung einbringen. Als Parteiunabhängiger sei er keiner Ideologie verpflichtet und könne sachorientiert politisieren.

Hintergrund: Die Parteienlandschaft lässt keine Schlüsse zu

«Bis zur Jahrhundertwende wurde die politische Meinung der Ausserrhoder vornehmlich in den Lesegesellschaften und natürlich in der Presse gebildet», heisst es in der «Appenzeller Geschichte» von Walter Schläpfer (Band II). Aus den Lesegesellschaften bildete sich später die FDP, die bis heute staatstragende Partei in Ausserrhoden ist.

Schon früh gaben auch die Sozialdemokraten mit den Ton an. Mit Gründungsjahr 1902 ist die SP die älteste Partei im Kanton, die FDP bildete sich erst acht Jahre später (Gründungsjahr: 1910). Doch liberal wie die Appenzeller sind, haben die Parteiunabhängigen (PU) seit jeher eine starke Position. Während früher die (seit 2014) als Verein organisierte PU eher rechts der Mitte zu verordnen war, gehören heute drei Mitglieder der SP-Fraktion an.

Seit Mitte der 1990er-Jahre mischt auch die SVP in der kantonalen Politik mit (Parteigründung: 2010). Heute stellt die Partei einen Regierungsrat, und im Kantonsparlament ist sie die drittstärkste Kraft.

Die CVP – gegründet 1975 – stellte bis heute noch nie einen Regierungsrat.

Sitzverteilung nach den Wahlen zwischen 2003 und 2015

2003

2007 2011 2015 FDP 31 26 24 24

PU 16 22 22 18 SVP 11 8 10 12 SP 5 4 5 6 CVP 2 3 3 4 EVP - 2 1 1

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 23. - 26.1.2016, 17:30 Uhr