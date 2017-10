An einer Abteilung am Kantonsspital Glarus ist Ende September der Pilotversuch «Lean Management» abgeschlossen worden. Erste Erkenntnisse seien sehr positiv, sagt Regula Berchtold, Departementsleitung Pflege am Kantonsspital, die den Versuch eng begleitet hat.

Lean Management Der Begriff «Lean Management» kommt ursprünglich von der japanischen Autoindustrie. Entwickelt wurde die Strategie vom Autohersteller Toyota, im Gesundheitbereich erstmals angewandt wurde das Lean Management in den USA. Seit einigen Jahren gibt es diese Form von schlanker Struktur auch an schweizer Spitälern. Beim Lean Management geht es darum, überflüssige Tätigkeiten, Fehler und unnötigen Kosten zu vermeiden. Im Fokus steht der Patient.



Vorteile des Lean Managements am Kantonsspital Glarus:

schlankere Strukturen und Abläufe

mehr Zeit für Patienten

besser informierte Patienten

bessere Wirtschaftlichkeit

Während den nächsten fünf Monaten werden die Resultate des Pilotversuchs ausgewerten. Anschliessend soll entschieden werden, ob und wie diese Strategie weiterverfolgt wird.