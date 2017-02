Der ehemalige Kantonsratspräsident Karl Güntzel wird nicht vollamtlicher Richter am St. Galler Verwaltungsgericht. Der Kantonsrat hat am Dienstag dessen SVP-Parteikollegen Stefan Zürn gewählt. Zürn erhielt 70 Stimmen, Güntzel hingegen nur deren 47.

Die Ausgangslage: Der Kantonsrat hat im vergangenen Herbst beschlossen, für das Verwaltungsgericht eine zweite vollamtliche Stelle zu schaffen. Anspruch für die Besetzung hat als wählerstärkste Partei die SVP. Die zweite vollamtliche Stelle wurde geschaffen, weil das Verwaltungsgericht überlastet ist.

Das Problem: Die SVP hat den Stadt St. Galler Juristen und Kantonsrat Karl Güntzel zur Wahl vorgeschlagen. Die Wahl liegt in den Händen des Kantonsrats. Kritik schlug der Kandidatur Gützels entgegen, weil dieser mit 66 Jahren zu alt sei, um das Amt zu übernehmen. So argumentiert etwa die SP-Fraktion. Auch aus anderen Fraktionen, insbesondere aus Juristenkreisen ist Kritik laut geworden. Die SVP habe geeignetere Kandidaten als Güntzel.

Die Wahl: Am Montag ist im St. Galler Kantonsrat noch keine Entscheidung gefallen. In zwei Wahlgängen verpasste der SVP-Kantonsrat Karl Güntzel das absolute Mehr. Stattdessen fielen etliche Stimmen auf Stefan Zürn. Zürn ist ebenfalls Mitglied der SVP, wurde aber nicht von der SVP-Fraktion für dieses Amt ins Spiel gebracht. Zürn arbeitet als Richter am Kantongericht. Im dritten Wahlgang wurde Zürn mit 70 Stimmen zum vollamtlichen Verwaltungsrichter gewählt. Güntzel erzielte lediglich 47 Stimmen.