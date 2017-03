Der angeschlagene FC Wil muss auf Hilfe der Stadt Wil verzichten. Der Stadtrat schliesst eine finanzielle Unterstützung aus.

Am 23. Februar 2017 sei ein Schreiben der FC Wil 1900 AG mit einem Gesuch um finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wil eingegangen. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Stadtrat hat dieses Gesuch an seiner gestrigen Sitzung behandelt. «Der Stadtrat kann aus finanzrechtlichen Gründen auf das Gesuch des FC Wil nicht eintreten», schreibt die Stadtregierung. Und weiter: «Eine finanzielle Unterstützung an die FC Wil 1900 AG durch Steuergelder wird ausgeschlossen.»

Am Donnerstagabend wird der FC Wil auch im Wiler Stadtparlament zum Thema. Dabei werden politische Fragen zum FC beleuchtet.