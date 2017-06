Die Geschichte beginnt bei Walter, welcher an einem lauen Frühlingsabend am Rhein spaziert und dabei die schöne Loreley trifft. Er verführt sie, obwohl er verlobt ist. Zuerst ist er hin und her gerissen zwischen den zwei Frauen, dann entscheidet er sich für seine Verlobte. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Loreley lässt das nämlich nicht auf sich sitzen und schwört Walter Rache. Durch einen Deal erlangt sie unendliche Schönheit und verdrehte allen Männern den Kopf. Bei der Hochzeit von Walter und Anna taucht sie auf und singt Walter ein Liebeslied. Dieser lässt die Hochzeit platzen und will Loreley zurück. Doch das Unglück nimmt damit erst seinen Lauf.