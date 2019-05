Ladenöffnungszeiten:

Ein Memorialsantrag will, dass die Läden an Samstagen und vor Feiertagen um 17:00 Uhr schliessen müssen. Damit soll das Personal geschützt werden und für kleine wie grosse Läden gleich lange Spiesse geschaffen werden. Seit 2000 gilt kein Ladenschlussgesetz im Kanton Glarus. Die Gegner der Vorlage befürchten, dass mit dem gesetzlichen Ladenschluss um 17:00 die Freiheit der Unternehmen beschnitten wird und die Kunden in die Nachbarkantone einkaufen gehen.