Lange Gesichter in Konstanz

Der Einkaufstourismus in der deutschen Grenzstadt Konstanz hat abgenommen. Die Zahlen gehen seit 2015 stetig zurück, das bestätigt Peter Kolb vom Interessensverband des Konstanzer Handels: «Es kaufen tatsächlich weniger Schweizer bei uns in Konstanz ein. Das hat auch damit zu tun, dass der Schweizer Handel seine Preise gesenkt hat.» Über 40 Prozent der südbadischen Händler melden in diesem Jahr rückläufige Umsätze mit der Schweizer Kundschaft.

Nun jammern die Deutschen

Jahrelang klagten in Konstanz vor allem die Einwohner über die vielen Einkaufstouristen aus der Schweiz, die sowohl auf den Strassen als auch an den Ladenkassen Staus verursachten. Doch die vielen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten bescherten den Konstanzer Geschäften satte Einnahmen. Ganz zum Leidwesen des Gewerbes im Thurgau. Dort jammerte man immer über die Einkaufstouristen. Nun jammern die Konstanzer Ladenbesitzer. Schweizer Einkaufstouristen: So richtig Recht machen können sie es offenbar niemandem.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr