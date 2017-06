Das Neue am Lehrplan 21:

vor allem Fächer wie Medien und Informatik; Wirtschaft, Arbeit, Haushalt oder Ethik, Religionen, Gemeinschaft

Kompetenz orientiertes Bewertungssystem: testen, ob jemand etwas anwenden kann und nicht nur tjeoretisch weiss

Hansjörg Bauer, Präsident des St. Galler Lehrerinnen- und Lehrerverbandes: «Dank den guten Einführungstagen ist der Grundtenor bei den Lehrpersonen positiv.»

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbands Thurgauer Schulgemeinden: «Es gibt in jedem Schulhaus Lehrpersonen mit unterschiedlichem Wissensstand. Hier wird es eine Herausforderung für den Schulleiter sein, herauszufinden, was wer noch an Weiterbildung benötigt.»

Brigitte Wiederkehr vom St. Galler Amt für Volksschulen: «Im Umgang mit Medien sind viele Lehrer geübt, aber es gibt sicher auch Teile wie das Programmieren, welche eine Herausforderung sind.»

Sandra Bachmann vom Thurgauer Amt für Volksschulen: «Das Erfolgsrezept ist, die Schulen jetzt umsetzen lassen, begleiten und immer auch beobachten.»