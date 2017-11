Rüstige Seniorinnen und Senioren helfen hochbetagten Menschen und erhalten auf ein Konto anstelle von Geld, Zeit gutgeschrieben. Dieses Pionierprojekt wird nun auch an anderen Orten der Schweiz angewendet.

Susanne Bruderer ist 95 Jahre alt. Die betagte Frau wohnt auf einem Hügel oberhalb des Stadtzentrums. Alleine hält sie sich nur noch schlecht auf den Beinen und ist auf fremde Hilfe angewiesen: «Dank der Zeitvorsorge kann ich noch zu Hause leben und muss noch nicht ins Altersheim.»

Pionierprojekt auf Kurs

Rund 140 aktive Zeitvorsorgende, also rüstige Pensionierte, kümmern sich in St. Gallen um betagte Menschen. In den letzten Jahren erarbeiteten sie über 20'000 Stunden. Claudia Kraus ist die neue Geschäftsleiterin der Zeitvorsorge: «Das Prinzip Leistung gegen Zeit hat sich bewährt. Im Jahr 2016 wurden rund 20 Prozent mehr Arbeitsstunden geleistet als im Vorjahr.»

Nachahmer in der ganzen Schweiz

Der Bund lancierte die Zeitvorsorge vor drei Jahren und wählte St. Gallen als Teststadt aus. Dank des Erfolgs unterstützen nun auch in anderen Regionen der Schweiz rüstige Betagte im Haushalt.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr