Schifffahrten hätten mitten im Sommer eigentlich Hochsaison. Doch in diesem Sommer kommen die Schiffsbetriebe nicht auf Touren. Passagiere fehlen. Der Grund: Die Maskenpflicht verdirbt vielen die Lust auf eine Schifffahrt.

Zähneknirschend wird die Maskenpflicht von den Passagieren auf dem Schweizer Teil des Bodensees befolgt und von den Schiffsbetreibern widerwillig durchgesetzt.

Bild 1 / 4 Legende: Nicht bei allen Passagieren kommt die Maskenpflicht gut an. SRF Bild 2 / 4 Legende: Die Massnahmen des BAG sind im öffentlichen Verkehr in der Schweiz stets präsent. SRF Bild 3 / 4 Legende: Auf dem Bodensee fahren sowohl schweizerische als auch deutsche Passagierschiffe. SRF Bild 4 / 4 Legende: Bittere Zeiten für Schiffsbetriebe: Seit der Maskenpflicht bleiben vermehrt Passagiere aus. SRF

Andrea Ruf, Geschäftsführerin der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt, sieht das Problem. Sie möchte deshalb genau diese Maskenpflicht gerne lockern.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hält aber bis auf Weiteres an einer einheitlichen Regelung im öffentlichen Verkehr fest. Was im Zug bisher gut klappt, führt auf den Schiffen zu einem spürbaren Rückgang an Passagieren: Rund 35 Prozent weniger Gäste verzeichnet die Schweizer Schifffahrt auf dem Bodensee.

Auch wenn im Bord-Restaurant die Maske abgelegt werden darf, Freude kommt dennoch keine auf.

Mehr Freiheit auf deutschen Schiffen

Die Maskenpflicht ist für den Bodensee speziell. Auf deutschen Schiffen gilt diese nämlich nur für den Innenbereich. Wer also mit der deutschen Fähre oder einem Kurs-Schiff unterwegs ist, kann sich die frische Seeluft auf dem Aussendeck ungehindert um die unverhüllte Nase wehen lassen – ganz im Gegensatz zu Passagieren auf einem Schweizer Schiff auf dem gleichen See.