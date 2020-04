Die Corona-Krise verändert das Leben vieler Menschen. Plötzlich muss man zuhause rumsitzen, darf sich nicht mit anderen Leuten treffen, arbeitet im Homeoffice oder ist auf Kurzarbeit.

In einer Serie zeigen wir auf, wie sich das Leben verschiedener Menschen in den vergangenen Wochen verändert hat.

Stefan Hauschild, 80, der Risikopatient, St. Maria im Münstertal

Stefan Hauschild ist Diabetiker, gehört zu den Risikopatienten. Stammtisch und Einkaufen im Dorf - seine täglichen Rituale - fallen aus. Stattdessen zuhause sitzen, Nachrichten hören - auch in der Nacht, wenn der Schlaf ausbleibt: Fallzahlen, Corona-Opfer auf der ganzen Welt, Händewaschen, Social Distancing, Kurzarbeit, die Wirtschaftsprognosen sind düster - und die Stimmung ist es auch. Klar macht sich Stefan Hauschild Sorgen. Was, wenn der Virus ihn erwischt? "Ich habe Angst vor dem Ersticken", sagt er. Trotzdem nimmt er ein gewisses Risiko in Kauf.

Raphaela Reber, 29, die Selbständige, Wattwil

Selbständigkeit. Ihr eigener Chef sein. Eigentlich wollte sich Raphaela Reber mit der Eröffnung einer eigenen Massage-Praxis in Nesslau am 1. April einen Traum erfüllen. Statt Apéro und Flyer gab es aber den Lockdown. Nun hofft die junge Toggenburger Unternehmerin auf eine baldige Lockerung. Dieser Neustart für alle könnte gerade für das neu gegründete Unternehmen auch eine Chance sein.