Was bei uns nach Science-Fiction klingt, ist in Japan in vielen Alters- und Pflegeheimen Gang und Gäbe. Und auch bei uns dürften in naher Zukunft Roboter in Alters- und Pflegeheimen Einzug halten, ist Sabina Misoch überzeugt: «In rund zehn Jahren dürften auch in Schweizer Alters-und Pflegeheimen die ersten Roboter eingesetzt werden.» Die St. Galler Altersforscherin bereist derzeit Japan und informiert sich über die neusten Trends in Sachen Roboter in der Altenpflege.

Kopflose Katze

Sabina Misoch, die Leiterin des Alterskompetenzzentrums der Fachhochschule St. Gallen, hat in Tokio japanische Kollegen getroffen und liess sich vor Ort über den aktuellen Stand der Forschung informieren: «Vor allem Menschen mit Demenz profitieren von Robotern in Alters- und Pflegeheimen.» An der Robotikmesse «Ceatec» in Tokyo wurden erst gerade die neusten Trends vorgestellt, darunter die neuste Roboterkatze ohne Kopf. Sie sieht aus wie ein Fellkissen mit einem Schwanz, der sich bewegt, wenn die kopflose Katze gestreichelt wird. Gerade Menschen mit Demenz würden positiv darauf reagieren.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr