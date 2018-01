Im Frühling rückt Nicolo Paganini, der Olma-Direktor, für Jakob Büchler (CVP) im Nationalrat nach. Paganini will seinen 100 Prozent Job als Direktor der Olma-Messen in St. Gallen auch als Nationalrat weiter ausüben. Für das Amt als Nationalrat wird mit einem Zeitaufwand von 30% gerechnet. Der Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen, Thomas Scheitlin: «Paganini wird einen Teil seines Lohns als Nationalrat den Olma-Messen abtreten. Das ist so vorgesehen und wird vom Verwaltungsrat demnächst beschlossen. » Der St. Galler CVP-Nationalrat Jakob Büchler tritt im März zurück. Für ihn rückt Olma-Direktor Nicolo Paganini nach.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 07:30 Uhr, zuers