Die diesjährige Olma fand zum 75. Mal statt und zog wie letztes Jahr rund 365'000 Besucher und Besucherinnen an. Bereits im Vorfeld der Messe unternahm die Messeleitung verschiedene Massnahmen um auf diesen Anlass aufmerksam zu machen: Zum Beispiel wurde ein Olma-Bier produziert oder ein Olma-Weg durch die Innenstadt realisiert.

Trotzdem, die Veranstalter haben wegen der Jubiläumsausgabe und dem Gastkanton Thurgau mehr Zuschauer erwartet. Das schöne Wetter habe aber offensichtlich mehr Leute in die Berge als in die Hallen gelockt, sagt Olma-Direktor Nicolo Paganini auf Anfrage.

Herausforderung Digitalisierung

Die Messeveranstalter müssen sich für die Zukunft wappnen. Die Digitalisierung mache auch vor ihnen nicht Halt, so Paganini. Man müsse verschiedene Angebote schaffen, dass die Konsumenten trotz Online-Handel das Messeerlebnis suchen. Verschiedene Ideen seien schon da, so Paganini. Zum Beispiel könnte sich der Olma-Besucher künftig per Smartphone durch die Messestände führen lassen. Passiere er sein favorisiertes Produkt, würde ihn eine Meldung auf dem Handy darauf hinweisen.