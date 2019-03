Die SVP ist die grosse Verliererin der Wahlen in Ausserrhoden. Die Partei verliert fünf ihrer 12 Sitze.

Die SVP sowie die CVP haben Verluste eingefahren, zulegen konnten die FDP, die Parteilosen sowie die EVP. Grösste Verliererin ist die SVP mit fünf Sitzverlusten.

Zu den Gewinnerinnen zählen auch die Frauen. Sie konnten fünf Sitze mehr holen als bis anhin. Neu sitzen 21 Frauen im 65-köpfigen Parlament.

Sitzverteilung Kantonsparlament AR 2019 bis 2023

Legende: Sitzverteilung FDP + 1 Sitz, Pu + 4 Sitze, SP unverändert, SVP - 5 Sitze, CVP - 1 Sitz, EVP + 1 Sitz

Kantonsrat AR Partei

Fraktionsstärke vor den Wahlen 2019

Sitze vor den Wahlen 2019

Sitze Wahlen 2019

FDP 24

23 24

SP 12

9 9

PU / Parteilos 12

16 20

SVP 11

12 7

CVP 6 EVP/CVP-Fraktion

4 3

EVP 6 EVP/CVP Fraktion

1 2



Das Wahlsystem für die Parlamentswahlen in Appenzell Ausserrhoden ist aussergewöhnlich: In 19 der 20 Gemeinden gilt das Majorzwahlrecht. Nur in der grössten Gemeinde Herisau wird nach dem Proporzsystem gewählt.

Wenn am Sonntagabend alle 65 Sitze verteilt sind, dann ist noch lange nicht klar, wie sich das Kantonsparlament zusammensetzen wird. Viele Parteilose entscheiden sich nämlich erst später, welcher Fraktion sie sich anschliessen wollen.

Proporz in Herisau

In Herisau treten FDP, SP, SVP, CVP, EVP und neu auch die Parteiunabhängigen (PU) mit eigenen Listen zu den Wahlen an. Listenverbindungen gibt es keine. Hier wurden 19 Sitze verteilt, knapp ein Drittel des Parlaments.