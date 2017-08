In der Kaserne Sand im Kanton Bern können rund 80 Pferde untergebracht werden. Damit die zusätzlichen Tiere Platz haben, werden Zelte aufgestellt. Dort erhalten die Armeepferde vorübergehend Unterschlupf. «Unsere Pferde sind sich an die Zelte gewohnt. Das ist für ein paar Tage kein Problem für sie», so Oberst Jürg Liechti vom Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere. Die Pferde aus Hefenhofen werden getrennt von den Armeetieren in Stallungen platziert. Sie sollen «so oft es geht auf die Weide gelassen werden und sich richtig wohl fühlen», so Liechti.

Oberst Jürg Liechti plant rund 20 Mann ein, um die Pferde zu betreuen. «Für uns ist es ein Ernstfall und in diesem Mass ein aussergewöhnlicher Fall. Dafür mussten wir den Tagesplan umstellen». Denn rund 90 Pferde zusätzlich bedeutet ein grosser Aufwand: Füttern, auf die Weide führen, Weide und Boxen misten. Wie lange die Pferde in der Kaserne Sand bleiben, sei noch unklar. Er gehe von einem Zeithorizont von zehn Tagen aus.