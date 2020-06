Anfang Mai 2016 wurde der Besitzer des mechanischen Musikmuseums in Lichtensteig tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Körper wies mehrere Messerstiche auf und war unter dem Bett versteckt.

Einen Monat nach dem Tötungsdelikt wurde der mutmassliche Täter, sein Sexpartner, verhaftet. Ein knappes Jahr später wurde der heute 43-jährige Mann an die Schweiz ausgeliefert. Das Opfer und der mutmassliche Täter hatten sich einige Wochen zuvor über eine Internetplattform kennengelernt und in Thailand getroffen.

Mutmasslicher Täter fühlte sich erniedrigt

Am Donnerstag wurde ihm in Lichtensteig der Prozess gemacht. Der Mann gab vor Gericht zu, sein damals 62-jähriges Opfer Anfang Mai 2016 in der Wohnung getötet zu haben. Gleichzeitig erklärte er, er habe sich erniedrigt gefühlt, weil er gewisse sexuelle und andere Handlungen vornehmen musste und fremde Leute in Frauenkleidern begrüssen musste. Auch habe er an diesem Abend getrunken und Drogen konsumiert.

Der Prozess vor dem Kreisgericht Toggenburg läuft noch. Die Anklage lautet auf Mord. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 15,5 Jahren. Die Verteidigung fordert eine Verurteilung wegen Totschlags.