Vorgeschichte: Die SBB prüfen ein Rauchverbot an Schweizer Bahnhöfen, dies hat sie am Donnerstag bestätigt. In einem Pilotversuch soll dies im nächsten Jahr an einzelnen Bahnhöfen getestet werden. Ein Entscheid wird später gefällt.

Das machen die Ostschweizer Bahnen: Für die Ostschweizer Bahnunternehmen - Rhätische Bahn, Südostbahn und Appenzeller Bahnen - ist ein Rauchverbot an Bahnhöfen vorerst kein Thema. Auch Pilotversuche seien keine geplant, heisst es auf Anfrage. Alle drei Unternehmen betonen aber, dass sie den Pilotversuch der SBB mitverfolgen werden - und im Falle einer gesamtschweizerischen Lösung, welche alle Bahnunternehmen tangieren würde, offen seien für Gespräche. Bei der RhB heisst es zudem, dass die Situationen an den Bahnhöfen laufend überprüft würden und man aktuell dabei sei, am Bahnhof Chur, der mit den SBB betrieben werde, geeignete Lösungen zu finden.