Windenergie Oberegg Riesen Windräder spalten die Bevölkerung

Heute, 6:54 Uhr

Zwei geplante Windräder - die grössten der Schweiz - mit einem Durchmesser von 127 Metern sollen dereinst in Oberegg/AI umweltfreundlichen Strom produzieren. Doch das Projekt spaltet die Bevölkerung, wie an einer Infoversammlung am Donnerstagabend deutlich wurde.

Bild in Lightbox öffnen. Ökologisch produzierter Strom liegt im Trend. Dazu gehört auch die Windenergie, die an exponierten Lagen auch in der Schweiz gewonnen werden kann. Im Appenzellerland wurde entsprechende Messungen bei Oberegg durchgeführt. Strom für 3500 Haushalte Nun ist der Bau von zwei gewaltigen Windrädern mit einem Durchmesser von jeweils 127 Metern geplant. Diese sollen dereinst Strom für rund 3500 Haushalte liefern. Doch das Projekt ist nicht unumstritten: Anwohner wehren sich gegen das Vorhaben. Kritisiert werden beispielsweise die optische Beinträchtigung, der Lärm oder auch der Schattenwurf durch die Windräder. An einer Info-Veranstaltung im ausserrhodischen Wald wurde am Donnerstagabend über das Projekt sowie über den Stand des Bewilligungsverfahrens informiert. Audio «Gigantische Windkraftwerke» abspielen. Audio «Gigantische Windkraftwerke» in externem Player öffnen. Audio 1 Gigantische Windkraftwerke 1:36 min

SRF1 Regionaljournal Ostschweiz, 06:32 Uhr; trap