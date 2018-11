Walter Müller wurde 2003 in den Nationalrat gewählt und seither regelmässig bestätigt. Der Landwirt aus Azmoos sitzt aktuell in der Sicherheitspolitischen sowie in der Aussenpolitischen Kommission. Walter Müller ist 70 Jahre alt und lebt in Azmoos im St. Galler Rheintal. Er war 2003 als Quereinsteiger in die grosse Kammer gewählt worden.

Nebst seiner Tätigkeit als Nationalrat gründete Müller den Trägerverein Culinarium, der Ostschweizer Landwirtschaftsprodukte fördert, und er präsidiert den Schweizer Zivilschutz.