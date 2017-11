Schnee In den Bergen ist Winter

Heute, 11:30 Uhr

In der Schweiz ist in den letzten 24 Stunden in fast allen Regionen Schnee gefallen. In den Bergen kamen stellenweise fünfzig Zentimeter Neuschnee zusammen.

Bild in Lightbox öffnen. Der Winter hat in der Nacht auf Montag zum ersten Mal seine Fühler in der Schweiz ausgestreckt: 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee fielen allein im Engadin, wie SRF Meteo am Montag berichtete. Im Glarnerland seien die Flocken auch unterhalb von 600 Metern gefallen - während es im Emmental ganz weiss war, wurde St. Gallen zumindest leicht «eingezuckert» durch den ersten Schnee. Bei Fahrten auf Berg- und Passstrassen sei eine Winterausrüstung unabdingbar, wie MeteoNews schrieb.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 06:32 Uhr