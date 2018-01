Der frühere Finanzchef des Schwingfestes Schwägalp muss sich am Donnerstagmorgen vor dem Kreisgericht Wil (SG) verantworten.

Er soll 2016 rund 290'000 Franken aus der Vereinskasse entwendet und dafür wiederholt Kontoauszüge, Rechnungen und Quittungen gefälscht haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Veruntreuung, Urkundenfälschung und Verleumdung vor.

Es ist ein Betrugsfall, der die Schwingergemeinde aufrüttelt. Rund 290'000 Franken soll der Beschuldigte in seine eigene Tasche gewirtschaftet haben. Einen Teil des Geldes hat er in riskante Anlagen in den USA investiert.

Laut Angaben des Vereins Schwägalp Schwinget wurde das Fehlverhalten bei einer Revision bemerkt. Der Mann sei umgehend als Finanzchef und OK-Mitglied zurückgetreten.

Der Beschuldigte ist Treuhänder und ehemaliger St. Galler SVP-Kantonsrat. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie eine Busse.