Im März will die Toggenburger Leichtathletin Selina Büchel ihren EM-Titel über 800 m verteidigen. Die Vorbereitungen dazu laufen gut.

An den Halleneuropameisterschaften der Leichtathletik in Prag im Jahr 2015 über 800 m gewann eher überraschend Selina Büchel die Goldmedaille. In den vergangenen zwei Jahren hat die mittlerweile 25-jährige Toggenburgerin ihre damalige Leistung immer wieder bestätigen können. Wohl gewann sie keine internationalen Titel mehr, doch sowohl an Meetings wie auch an Welt- und Europameisterschaften oder den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zeigte die Läuferin aus Mosnang auf, dass sie in der Spitze der 800m-Läuferinnen mitzuhalten vermag.

Anfang März stehen in Belgrad wieder die Hallen-Europameisterschaften an. Das erklärte Ziel von Selina Büchel ist die Titelverteidigung. Ihre Vorbereitungsplanung stimmt bisher. An zwei internationalen Meetings wurde sie jeweils Zweite. Eine Woche vor den Schweizermeisterschaften in Magglingen hat sie anlässlich der Nachwuchsschweizermeisterschaften in St.Gallen einen Testlauf absolviert und die Erkenntnis gewonnen, dass ihr Fahrplan im Hinblick auf Belgrad stimmt.