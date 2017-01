Soll ein Teil der Sömmerliwiese im St. Galler Lachen-Quartier überbaut werden - oder soll die komplette Wiese zur Grünzone werden? Über diese Frage entscheiden die Stadt St. Galler Stimmbürger am 12. Februar.

Vorgeschichte: Der Tageshort im Quartier Lachen in der Stadt St. Gallen stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Der Stadtrat prüft verschiedene Varianten für eine Alternative und kommt zum Schluss: Ein Neubau auf der Sömmerliwiese deckt die Bedürfnisse ab. Auch andere Varianten wurden geprüft.

Herbst 2014: Stadtrat Markus Buschor stellt die Pläne im Quartier Lachen vor - und stösst auf Widerstand. Die Wiese sei heilig, so der Tenor. Die IG Sömmerliwiese sammelt daraufhin 1900 Unterschriften, um die Wiese zu schützen. Sprich: Um die Wiese, welche jetzt in einer Bauzone liegt, in eine Grünfläche umzuzonen.

Sommer 2016: Der Stadtrat stellt einen Gegenvorschlag zur Initiative vor. Dieser sieht so aus: Maximal 20 Prozent der Sömmerliwiese bleiben in der Bauzone, die restlichen 80 Prozent werden in eine Grünfläche umgezont. Die IG Sömmerliwiese hält an ihrer Initiative fest.

Herbst 2016: Das St. Galler Stadtparlament unterstützt den Gegenvorschlag des Stadtrates.

Februar 2017: Die St. Galler Stimmbürger entscheiden am 12. Februar über die Zukunft der Sömmerliwiese.