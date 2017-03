Amtsärzte üben ihre Funktion neben ihrer eigentlichen ärztlichen Tätigkeit aus. Sie arbeiten im Auftrag des Kantons und erstellen unter anderem Gutachten für Straftäter oder weisen in Notfällen psychisch kranke Personen in eine Klinik ein, wenn sich diese weigern. In einer Region gibt es im Normalfall mehrere Amtsärzte. Sie müssen zusammen an 365 Tagen 24 Stunden Pikettdienst leisten.