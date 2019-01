Im Kanton Thurgau stehen am 10. Februar in 50 Gemeinden Gesamterneuerungswahlen an. In einigen Gemeinden gibt es Kampfwahlen, in anderen stehen die Gewählten praktisch fest. So sieht die Ausgangslage in den grösseren Städten aus.

In Arbon ist der Fall klar: Der einzige Kandidat heisst Dominik Diezi. Der CVP-Kantonsrat ist Berufsrichter. Er scheint also bereits vor der Wahl gewählt zu sein.

Legende: Dominik Diezi (CVP) ist schon so gut wie gewählt in Arbon als neuer Stadtpräsident. Keystone

Das Amt in Arbon wird frei, weil der Bisherige Andreas Balg von der FDP nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Anders das Bild in Romanshorn. Hier muss sich der amtierende Stadtpräsident David H. Bon drei Herausforderern stellen.

Legende: David H. Bon hat es in Romanshorn mit drei Herausforderern zu tun. SRF

Der parteilose Roger Martin, Grossratspräsident Turi Schallenberg von der SP und Daniel Sommer von der SVP wollen Stadtpräsident von Romanshorn werden.

Legende: Gabriel Macedo (FDP), Stadtschreiber aus Rheineck, ist der letzte verbliebene Kandidat fürs Amt des Stadtpräsidenten in Amriswil. zvg

Auch Amriswil war umkämpft

Im ersten Wahlgang wollten drei Kandidaten Nachfolger werden vom zurücktretenden Martin Salvisberg. Doch die beiden langjährigen Stadträte André Schlatter von der CVP und Stefan Koster von der SVP blieben gegen den Quereinsteiger Gabriel Macedo von der FDP chancenlos. Im zweiten Wahlgang am 10. Februar tritt nun nur noch der FDP-Kandidat an. In Weinfelden und Frauenfeld hingegen ist der Fall anders gelagert.

Legende: Anders Stokholm, der bisherige Stadtpräsident von Frauenfeld, hat keinen Gegenkandidat. SRF

Hier treten die bisherigen Stadtpräsidenten Anders Stokholm in Frauenfeld und Max Vögeli in Weinfelden nochmals an. Beide haben keine Gegenkandidaten. Spannender ist in Frauenfeld die Ausgangslage im Stadtrat: Hier treten drei von fünf Mitgliedern nicht mehr an. Nicht nur in den grössten Städten finden Erneuerungswahlen statt, sondern auch in 45 Gemeinden im Kanton Thurgau.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; zues