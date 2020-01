Grund für die Festnahme ist die Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen den Steueramts-Leiter wegen Verdachts der ungetreuen Amtsführung, wie die Gemeinde am Freitagnachmittag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen habe ein Verfahren eröffnet. Der Gemeinderat hat ihn bis auf Weiteres beurlaubt.

Einzelheiten noch unbekannt

Laut dem Gemeindepräsidenten Beat Tinner soll es beim Verdacht um etwas mehr als 100'000 Franken gehen. Zu Einzelheiten von allfälligen Delikten machte Tinner auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Angaben. Für die betroffene Person gilt die Unschuldsvermutung.

Der Steueramtsleiter wurde am Freitag an seinem Wohnort festgenommen. Es habe dort auch eine Durchsuchung stattgefunden. Auch an seinem Arbeitsplatz in Azmoos kam es zur Durchsuchung. Er habe selber erst am Freitagmittag von der Sache erfahren, erklärte der Gemeindepräsident.