Komiker Olli Hauenstein will ein professionelles Ensemble schaffen. Aufgeführt werden sollen Comedy-Theaterstücke.

Das besondere Theater- Ensemble 4:18 min, aus Schweiz aktuell vom 1.6.2017

Olli Hauenstein ist bereits mit dem Stück «Clown Syndrom» auf Tournee. Mit dabei ein Schauspieler mit Down Syndrom. Nach diesem Vorbild will er nun ein ganzes Ensemble auf die Bühne bringen.

Sieben Personen können bei diesem Ensemble mitmachen. Die Teilnehmer werden in zwei Castings in St. Gallen ausgewählt. Es gehe dabei vor allem darum, ob die Teilnehmer Freude am Theater spielen haben und nicht darum, was sie bereits können, so Hauenstein.

Das Ensemble soll mit sieben Personen starten. Finanziert wird es vom Kanton St. Gallen sowie vom Zentrum Sonnenhalde in St. Gallen, das die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Die Proben sollen im August 2017 starten. Bis das Ensemble auf Tournee geht, wird es rund zwei Jahre dauern.