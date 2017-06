SG: Auto-Bergrennen Hemberg Unfall auf abgesperrter Rennstrecke: Fahrer verletzt

Heute, 13:01 Uhr

Auf der Rennstrecke des Bergrennens Hemberg im Toggenburg ist am Samstagnachmittag ein Elektro-Auto aus einer Kurve geflogen. Der Fahrer hat sich am Knie verletzt und wurde ins Spital geflogen. Der Wagen erlitt Totalschaden. Für das Rennen am Sonntag sind die Sicherheitsmassnahmen erhöht worden.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen Erhöhte Sicherheits-Massnahmen Das für den Sonntag geplante Rennen wird planmässig durchgeführt. Laut den Organisatoren sind die Sicherheitsmassnahmen nochmals erhöht worden. Auch seien die Fahrer am Sonntagmorgen vor Rennbeginn informiert und sensibilisiert worden, so Mediensprecher Marco Moser gegenüber SRF News. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte auf Anfrage die Medienberichte zum Unfall; zur Identität des verletzten Fahrers machte sie jedoch keine näheren Angaben. Da sich das Unglück auf einer abgesperrten Rennstrecke ereignet habe, sei die Rennleitung dafür verantwortlich, sagte Polizeisprecher Gian Andrea Rezzoli gegenüber SRF News. Die Polizei habe am Unfallort lediglich vorsorglich eine Spurensicherung durchgeführt. Britischer Star-Moderator verunfallt Auf der Rennstrecke des Automobil-Bergrennens Hemberg im Toggenburg ist am Samstagnachmittag der britische Star-Moderator Richard Hammond bei einem Unfall verletzt worden. Er hatte die Strecke wegen Dreharbeiten für die TV-Sendung The Grand Tour befahren. Unfallursache: noch unklar Über den Unfall hatten zunächst mehrere Schweizer Medien berichtet. Am Abend teilte ein Sprecher der britischen Fernsehsendung in einem Statement mit, dass Hammond am Knie verletzt worden sei. Er sei stets bei Bewusstsein gewesen und habe sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können, bevor dieses in Flammen aufging, heisst es in der Stellungnahme. Danach wurde der 47-Jährige von der Rega nach St. Gallen ins Spital geflogen. Die Unfallursache sei noch unklar und werde ermittelt.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; kelk/sda