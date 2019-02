Am Wochenende wurde bekannt, wie grosszügig gewisse Institute der Universität St. Gallen mit Spesen umgehen.

Der St. Galler Kantonsrat hat nun am Montag auf die Kritik an der HSG reagiert.

Die SP-Grüne-Fraktion verlangte die Verschiebung einer zweiten Lesung, die SVP-Fraktion die Klärung verschiedener Verantwortlichkeiten.

Am Wochenende schrieb das St. Galler Tagblatt, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass diverse Institute an der Universität St. Gallen ihre Spesen nach Gutdünken abrechnen. Die Zeitung veröffentlichte Auszüge aus einem internen Bericht der kantonalen Finanzkontrolle. Demnach setzten Universitäts-Mitarbeitende Barbesuche, First-Class-Flüge oder Geschäftsessen ohne Belege auf ihre Spesenrechnung. Wiederholt hätten auch jene Personen die Spesenabrechnung signiert, welche die Ausgaben getätigt hatten.

SP will Campus-Kredit verschieben

Nachdem die Universität St. Gallen bezüglich Spesen seit vergangenem Sommer in der Kritik steht, haben die neusten Veröffentlichungen Auswirkungen im St. Galler Kantonsrat. In einem Antrag wollte die SP-Grüne-Fraktion die zweite Lesung über den Kredit für den Campus der Universität St. Gallen verschieben. Zuerst sollten die Probleme der HSG gelöst werden.

In der Diskussion über den Antrag hiess es aus den Reihen der CVP, dass man mit einer Verschiebung kein Vertrauen schaffe. Man solle die Lehrtätigkeit an der Universität trennen von der «Gier gewisser Exponenten». Ähnlich argumentierte die FDP. Der Rat lehnte den Antrag schliesslich mit 87 gegen 23 Stimmen ab. Anschliessend wurde die Campus-Vorlage in zweiter Lesung gutgeheissen.

SVP will Verantwortlichkeiten klären

Die SVP-Fraktion reichte am Montagnachmittag einen Vorstoss ein, den sie für dringlich erklärt haben will. Laufend kämen neue Informationen zu bezogenen Spesen und Auslagen von Professoren und Mitarbeitenden ans Licht. Dabei stelle sich die Frage, wer die einzelnen Institute konkret beaufsichtige und wo die Verantwortlichkeiten lägen. Über die Dringlichkeit des SVP-Vorstosses wird der Kantonsrat am Dienstagmorgen entscheiden.