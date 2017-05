Hells Angels, Zuhälter, Mörder, Links- und Rechtsextreme, und aktuell ein mutmasslicher Schweizer Spion: Valentin Landmanns Klientenliste liest sich wie in einem Thriller.

In St. Gallen ist er aufgewachsen, hat mit Auszeichnung sein Studium der Rechtswissenschaft abgeschlossen. Nach Lehrjahren im In- und Ausland kam er in Kontakt mit dem Hamburger Rotlicht-Milieu. Er beschloss, sein Leben zu ändern, und zeriss seine Habilitationsschrift.

Im «Regionaljournal Ostschweiz» erzählt der St. Galler in einem Live-Gespräch, wie er zu dem wurde, was er heute ist: Ein schillernder Anwalt mit illustren Angeklagten.