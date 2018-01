Einst dominierte sie gemeinsam mit der FDP die Politik im Kanton St. Gallen fast nach Belieben: die CVP. Doch seit Jahren bricht ihr die Wählerschaft weg. Gaben ihr bei den Nationalratswahlen 1991 noch 35,8 Prozent der Wähler ihre Stimme, so waren es bei den Wahlen 2015 mit 16,6 Prozent noch nicht einmal mehr halb so viele. Die Zahl der Nationalräte sank von fünf auf noch drei. Verloren ging 2011 auch der Ständeratssitz.

Bild 1 / 3 Legende: Wurde 2016 als Stadtpräsident von Rapperswil-Jona abgewählt: Erich Zoller. SRF Bild 2 / 3 Legende: Boris Tschirky versuchte im Herbst 2017 erfolglos, den letzten CVP-Sitz im St. Galler Stadtrat zu retten. SRF Bild 3 / 3 Legende: Trotz Einheimischenbonus schaffte der Gossauer CVP-Mann Daniel Lehmann Ende Januar 2018 die Wahl zum Stadtpräsidenten nicht. SRF

Der Niedergang macht sich in der Folge auch auf lokaler Ebene bemerkbar: Seit den Stadtratswahlen 2016 verlor die CVP in den Städten wichtige Sitze. So wurde in Wil Stadtrat Marcus Zunzer abgewählt und durch einen Prowil-Kandidaten ersetzt. In Rapperswil-Jona musste Stadtpräsident Erich Zoller dem FDP-Mann Martin Stöckling Platz machen.

In St. Gallen konnte die Partei ihren einzig verbliebenen Sitz im Stadtrat nicht verteidigen. Der profilierte CVP-Mann Boris Tschirky scheiterte an der Grünliberalen Sonja Lüthi. Und am Wochenende unterlag der einheimische CVP-Kandidat Daniel Lehmann dem parteilosen Wolfgang Giella im Kampf ums Gossauer Stadtpräsidium.

Katholische Milieu zusammengebrochen

Laut dem SRF-Politexperten Patrick Emmenegger wählen Katholiken nicht mehr automatisch CVP. Ausserdem würde es der Partei häufig an profilierten Köpfen und an klaren Inhalten fehlen. Dies führe zu einen Verlierer-Image was für die Partei nicht förderlich sei. Das deute auf eine erneute Niederlage der CVP bei den eidgenössischen Wahlen 2019 hin.