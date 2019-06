Nach den intensiven Regenfällen in der Nacht von Montag auf Dienstag galt am Dienstagmorgen am Rhein zwischen Domat-Ems und Landquart die Gefahrenstufe 3, teilt die Internationale Rheinregulierung mit. Am Mittwochmorgen war es gemäss dem Naturgefahrenportal des Bundes noch die Gefahrenstufe 2.

Die Rheinvorländer unterhalb von Landquart mussten am Dienstag aus Sicherheitsgründen für Fussgänger und Radfahrer gesperrt werden. Die maximale Durchflussmenge wurde um 14 Uhr erwartet. Pro Sekunde passierten bis zu 160'000 Liter Wasser die Messtelle. Neuralgische Stellen werden systematisch kontrolliert.