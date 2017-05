Ortsgemeinden sind zu unterscheiden von Politischen Gemeinden. Ihr

gehören natürliche Personen an, die den Status des Bürgers und damit das

Heimatrecht besitzen. Die Ortsgemeinden verwalten in der Regel

Bürgergüter wie Wald oder Alpen. Getreu der Vielfalt der Kantone gibt es

sehr grosse Unterschiede in Bezug auf Tätigkeiten. Im Kanton St. Gallen gibt es 98 Ortsgemeinden und Ortsbürgergemeinden. Die grösste ist die Ortsbürgergemeinde St. Gallen mit über 10'000 Mitgliedern.