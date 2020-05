SP will Maria Pappa als Stadtpräsidentin

SP als Herausforderin

Für die SP will die amtierende Stadträtin Maria Pappa den Sitz als Stadtpräsidentin ergattern. Bereits als Thomas Scheitlin seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, war anzunehmen, dass Pappa oder ihr Amts- und Parteikollege Peter Jans für das Präsidium antreten würden. Maria Pappa ist seit 2016 im Stadtrat und leitet die Direktion Planung und Bau.

FDP will verteidigen

Die FDP-Parteileitung hat am 1. Mai Mathias Gabathuler als neuen Stadtpräsidenten von St. Gallen nominiert. Der 52-jährige Rektor der Kantonsschule am Brühl St. Gallen soll Nachfolger werden von Parteikollege Thomas Scheitlin. Dieser tritt bei den Wahlen im Herbst 2020 nicht mehr an.

CVP will zurück in den Stadtrat

Die CVP ist momentan im fünfköpfigen St. Galler Stadtrat nicht vertreten. Sie will diesen Sitz aber wieder und am liebsten noch mehr, sagte Parteipräsident Raphael Widmer. «Bei diesen Wahlen wird sich alles nur um das Stadtpräsidium drehen», sagte Widmer. Da mache es Sinn, gleich dieses Amt anzustreben. Auch für die CVP.

Grünliberale Stadträtin überlegt es sich

Sonja Lüthi, Stadträtin der glp, sagt, sie habe sich zum Thema Stadtpräsidentin bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. «Ich werde die Situation mit der Partei besprechen», sagte Lüthi Anfang Mai. Sich sei, dass sie wieder zur Wahl als Stadträtin antritt.