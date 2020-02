Rahel Würmli, die «grüne Hoffnung»

Die 52-jährig Rahel Würmli ist in St. Gallen die «grüne Hoffnung»: Die ehemalige Stadträtin von Rapperswil Jona soll nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des Kantons St. Gallen für die Grünen einen Sitz in der Regierung erobern. Sie soll auf der von der Klimajugend ausgelösten grünen Welle in die «Pfalz» getragen werden. Obwohl, das sagen die Grünen selbst, ihre Wahlchancen eher gering sind. Aber ihre Kandidatur soll dazu beitragen, dass die Grünen bei den gleichzeitig stattfindenden Kantonsratswahlen erstmals auch Fraktionsstärke erreichen.