Bruno Damann, der stille Schaffer

Bruno Damann (CVP) wurde vor vier Jahren in die Regierung gewählt und leitet das Volkswirtschaftsdepartement. Viel gerumpelt hat es in seinem Departement in den letzten vier Jahren nicht, einzig der Streit der beiden Bergbahnen im Obertoggenburg brachte ihm Schlagzeilen. Damann blieb konsequent: Weil sich die beiden Bergbahnen nicht auf ein gemeinsames Winterticket einigen konnten, gab es kein Geld vom Kanton. Bei einer Wiederwahl will Damann im Volkswirtschaftsdepartement bleiben und begonnene Projekte wie beispielsweise den Innovationspark St. Gallen weiterführen.