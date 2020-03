Die CVP kann auf Anhieb ihren zweiten Sitz in der St. Galler Regierung verteidigen mit der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Sie ist die einzige Neue. Alle Bisherigen Regierungsräte wurden in ihrem Amt bestätigt: Bruno Damann (CVP), Stefan Kölliker (SVP), Marc Mächler (FDP), Fredy Fässler (SP).

Für die übrigen zwei Sitze braucht es einen zweiten Wahlgang. Besonders die SP dürfte dabei um ihren zweiten Sitz in der Regierung bangen. Laura Bucher (SP), die zur Verteidigung angetreten war, macht am deutlich weniger Stimmen als ihre bürgerlichen Herausforderer.

Dagegen sehen die Chancen gut für die SVP, ihren lang geforderten zweiten Sitz in der Regierung zu bekommen. Michael Götte (SVP) geht mit dem dicksten Stimmenpolster in den zweiten Wahlgang. Ebenfalls gut im Rennen lag Beat Tinner von der FDP. Am wenigsten Stimmen holte Rahel Würmli von den Grünen.

Ob die Kandidierenden aber überhaupt nochmals antreten für den zweiten Wahlgang ist noch nicht bekannt. Der zweite Wahlgang ist am 19. April.