Aus der Thurgauer Regierung wechselt der SVP-Politiker Jakob Stark in den Ständerat. Sein Sitz wird frei. Die SVP will diesen mit Kantonsrat Urs Martin verteidigen. Neben Urs Martin treten auch die Grüne Karin Bétrisey und Ueli Fisch von den Grünliberalen an.

Die Bisherigen Carmen Haag, CVP, Cornelia Komposch, SP, Monika Knill, SVP und Walter Schönholzer, FDP, treten wieder an.

Die Kandidierenden

Walter Schönholzer, der Krisengeschüttelte Die politische Laufbahn von Walter Schönholzer verlief gradlinig: Vom Gemeindepräsidium von Kradolf-Schönenberg zum Kantonsrat und Präsidenten der FDP Thurgau. Kurz nach seiner Wahl zum Regierungsrat im Jahr 2016 wurde er mit einem der grössten Tierschutzskandale des Kantons Thurgau, wenn nicht sogar der ganzen Schweiz, konfrontiert. Der Fall «Hefenhofen» - also der Fall eines renitenten Tierquälers aus Hefenhofen, bei dem die Behörden über Jahre zu wenig durchgegriffen haben – wird mit der Person des zuständigen Regierungsrates Walter Schönholzer verbunden. Dieser Skandal ist nun aufgearbeitet und Massnahmen wurden ergriffen. Er überschattet Erfolge seines Departements, wie das Energienutzungsgesetz, das einstimmig durch den Grossen Rat angenommen wurde oder den Erhalt von Agroscope in Tänikon und die Gründung und den Aufbau der Swiss Future Farm.

Monika Knill, die Sportliche Monika Knill ist die amtsälteste Regierungsrätin im Kanton Thurgau. Seit 12 Jahren ist die SVP-Politikerin Chefin des Departements für Erziehung und Kultur. Die 47-Jährige bezeichnet sich als überhaupt nicht amtsmüde. Um den Kopf freizubekommen geht sie Joggen oder spielt Volleyball. In der ablaufenden Legislatur gab vor allem die umstrittene Freistellung des Rektors der Pädagogischen Hochschule zu reden. Ein Untersuchungsbericht erteilte dem Hochschulrat und der Erziehungsdirektorin Monika Knill schlechte Noten wegen mangelnder Kommunikation.

Vor den Wahlen Anfang März besucht das Regionaljournal Ostschweiz die erneut kandidierenden Regierungsräte in ihren Büros, die neuen Kandidaten werden live im Studio in St. Gallen interviewt.