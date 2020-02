Cornelia Komposch, die Durchsetzungswillige

Cornelia Komposch ist seit fünf Jahren Justiz- und Polizeidirektorin im Kanton Thurgau. In der ablaufenden Amtszeit gab besonders die Schliessung von über der Hälfte aller Polizeiposten im Kanton Anlass für Kritik. Für einen Ausgleich zu ihrer Regierungsarbeit geht Cornelia Komposch häufig spazieren. Sie hat seit kurzem einen Grauhaardackel, der sie regelmässig in ihr Büro in Frauenfeld begleitet. Bei ihrem Amtsantritt im Sommer 2015 nahm sie Bezug auf die berühmten drei Affen, die nichts sehen, hören und sagen: In ihrer Tätigkeit als Regierungsrätin sei sie das pure Gegenteil. Sie sage zu allem etwas, höre genau zu und beobachte genau, so Komposch.