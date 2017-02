In Weinfelden fabriziert Matthias Gubler Taktstöcke für Dirigenten aus dem In-und Ausland. Der Thurgauer setzt dabei auf einen Holzgriff und Stäbe aus Fiberglas und Carbon. Er ist der einzige Taktstockhersteller der Schweiz, der Dirigenten ihre individuellen Wünsche erfüllt.

«Ein befreundeter Dirigent kam vor rund acht Jahren zu mir, weil sein Taktstock zerbrach. Also macht ich ihm einen neuen. Das brachte mich auf die Idee, Taktstöcke professionell herzustellen», sagt der 56-jährige Matthias Gubler. Der Thurgauer arbeitet in Weinfelden als Blasinstrumentenreparateur. In seiner freien Zeit stellt er nebenher Taktstöcke her.

Individuelle Wünsche

Jeder Dirigent wünscht sich seinen ganz speziellen Taktstock sagt Matthias Gubler in Weinfelden in seiner Werkstatt: «Die einen wollen einen grossen Holzgriff, andere einen kleinen. Besonders beliebt sind Stöcke aus Carbon. Das macht die Taktstöcke mit sieben Gramm extrem leicht.»

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr