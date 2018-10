In der Kantonsschule in St. Gallen ist dieses Wochenende Wikicon. Ein Treffen der Autorinnen und Autoren von Wikipedia. Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Statt online soll man sich auch einmal offline austauschen können. Zudem gibt es zahlreiche Vorträge und Workshops. Das Treffen findet in St. Gallen statt. Man habe sich für St. Gallen entschieden, weil sich die Stadt für den Event bemüht habe und die benötigte Infrastruktur zur Verfügung gestellt wurde.