Februar 2020

Schüsse in einer Churer Bank, zum Glück mit Platzpatronen. Ein wiederholter Penalty-Schuss beim FCSG zum Unmut der Fans. Der Föbü-Verschuss in St. Gallen zu Ehren von Marius Tschirky. Zu all diesen Schiessereien im Februar kamen einige Kuriositäten hinzu: Löwen unter dem Tisch in der Walter Zoo Familie, eine Kirche an der Autobahn oder Schönfrankierer am Postschalter.

MARC MELCHER

Januar 2020

Ein tierischer Monat im Rückblick: Ein Fisch, der den Rückzieher vom Rückzieher macht: Der Thurgauer Wahlkampf für den Regierungsrat wird nun doch noch spannend. Ein Wolf, der gemütlich in Ilanz über das Kinderland des Skilifts spaziert. Ein Luchs, der über den See nach Deutschland schwimmt. Ein US-Präsident, der angeflogen kommt und Davos in den Ausnahmezustand versetzt.

SASCHA ZÜRCHER