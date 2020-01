Januar 2020

Ein tierischer Monat im Rückblick: Ein Fisch, der den Rückzieher vom Rückzieher macht: Der Thurgauer Wahlkampf für den Regierungsrat wird nun doch noch spannend. Ein Wolf, der gemütlich in Ilanz über das Kinderland des Skilifts spaziert. Ein Luchs, der über den See nach Deutschland schwimmt. Ein US-Präsident, der angeflogen kommt und Davos in den Ausnahmezustand versetzt.

SASCHA ZÜRCHER