Rund 50 Massnahmen gegen den Klimawandel wurden an der Klimadebatte im St. Galler Kantonsparlament Mitte Juni behandelt. Kurz darauf bestieg das Präsidium des Kantonsrats einen Helikopter und flog zu einem Truppenbesuch.

Das schadet der Glaubwürdigkeit.

Der Grüne Kantonsrat Meinrad Gschwend: «Das schadet der Glaubwürdigkeit. Zuerst sind sich alle Fraktionen einig, dass man etwas gegen den Klimawandel unternehmen müsse und dann fliegt man mit dem Helikopter in den Jura.»

«Helikopter wäre so oder so geflogen»

Meinrad Gschwend (Grüne) will nun vom Präsidium des St. Galler Kantonsrats wissen, ob der Ausflug mit dem Helikopter gerechtfertigt war. Der frisch gewählte Präsident des Kantonsrats, Daniel Baumgartner (SP), will keine Stellung nehmen. Er lässt aber ausrichten, der Helikopter sei im Rahmen eines WK's im Trainingsbetrieb gewesen und wäre sowieso geflogen. Mit oder ohne Ratspräsidium an Bord.

Übrigens: Neben dem rund zehnköpfigen Präsidium war auch der für das Militär zuständige Regierungsrat Fredy Fässler im Helikopter.