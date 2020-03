Am 16. März hat sich das Leben in der Schweiz schlagartig verändert. Menschen aus der Region erzählen, wie sie damit umgehen.

Der neue Alltag in der Region

Am 16. März mussten viele Unternehmer ihren Betrieb oder ihr Geschäft schliessen. Schülerinnen und Schüler blieben zuhause, Lehrpersonen unterrichteten erstmals via Internet.

In diesen Tagen haben verschiedene Menschen gegenüber dem «Regionaljournal» ihre Befindlichkeit beschrieben oder von ihren Sorgen erzählt. Zwei Wochen später fragen wir nach.

Anna Keller, Schülerin, Kanti Wattwil

Die 17-jährige Anna Keller geht an die Kantonsschule Wattwil. Am 16. März verfolgte sie den Unterricht erstmals von daheim aus. Auch geturnt wird via Fernunterricht. Anna Keller sagte damals: «Im Moment gefällt es mir daheim zu sein. Auf längere Frist würde ich aber doch lieber zur Schule gehen.»

Legende: Schule im Schlafzimmer: Anna Keller macht seit zwei Wochen Homeschooling. SRF KATRIN KELLER

Fia Tuor, Kosmetikerin, Chur

Die Bündnerin hat gleich zu Beginn der neuen Massnahmen einen WhatsApp-Chat eröffnet, in dem sie sich mit Branchenkolleginnen beispielsweise über Unterstützungsmöglichkeiten austauscht. Am 16. März sagte sie: «Alleinerziehende Mütter etwa fielen aus allen Wolken. Wir stecken alle im gleichen Boot und wollen uns gegenseitig unterstützen.»