Die «Business and Hotel Management School» BHMS ist eine private Schule in Luzern und zieht vor allem internationale Studierende an. Bis zu 85 Nationen kommen hier zusammen – teilweise auf engem Raum.

Wenn man Privatsphäre braucht, dann schickt man die Kollegen halt auch einmal aus dem Zimmer.

Die Studentinnen und Studenten teilen sich nicht nur die Schulzimmer für den Unterricht, das ganze Leben findet auf dem Campus statt. Die Jungen studieren und essen zusammen und teilen sogar ihr Schlafzimmer.

Teure Ausbildung

Die Ausbildung an der Privatschule ist nicht gerade billig, so kostet diese bis zum Bachelor rund 100'000 Franken. In diesem Betrag ist das Schulgeld, die Verpflegung, die Übernachtungskosten und sogar das Visum inbegriffen. Die Schule bietet also einen Rundumservice.

Bild 1 / 4 Legende: Studenten aus über 80 Nationen besuchen die private Hotelfachschule BHMS in Luzern. Sie verbringen viel Zeit miteinander, denn ... Lea Schüpbach/SRF Bild 2 / 4 Legende: ... sie essen zusammen ... Sedrik Eichkorn/SRF Bild 3 / 4 Legende: ... und sie schlafen in gemeinsamen Zimmern. Lea Schüpbach/SRF Bild 4 / 4 Legende: Unter anderem in diesem Gebäude leben die Studierenden aus über 80 Nationen. Lea Schüpbach/SRF

In den kleinen Zimmern, die sich bis zu vier Studenten teilen, bleibt nicht viel Platz für Privates. Das enge Zusammenleben sei nicht immer einfach, meint Kit aus Malaysia, alleine schon wegen der Sprache. Und wenn man doch einmal Privatsphäre braucht? «Dann schickt man die Kollegen halt aus dem Zimmer», meint Kit lachend.

Mitbewohner als Ersatzfamilie

Auch wenn er in Malaysia alleine gewohnt hatte, sei die Enge für ihn manchmal auch positiv. In der Fremde sei man froh, wenn man jemanden bei sich hat, der das Gleiche durchmacht: «Es ist ein bisschen ein Ersatz für die Familie.»

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 06:32 / 12:03 / 17:30 Uhr; joel/schl