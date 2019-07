Gemeinden beherbergen «ihre» Asylbewerber gewöhnlich in speziellen Asylunterkünften. Dort bleiben sie allerdings unter sich und haben kaum Kontakt zu Einwohnerinnen und Einwohnern, was die gewünschte Integration schwierig macht. Die Stadt Dietikon geht deshalb einen anderen Weg: Bei einer Siedlungsgenossenschaft hat sie acht Wohnungen gemietet und bringt einen Teil der Asylsuchenden – zurzeit sind es rund 30 – dort unter.

«Flüchtlinge sind ganz normale Menschen, die dort Tür an Tür mit normalen Mietern leben», sagt Lutz Hahn, Mediensprecher der ORS Service AG, die im Auftrag des Kantons Zürich Asylsuchende betreut. «Die grosse Herausforderung bei diesem Projekt war, die Angst vor dem Unbekannten abzubauen und aufeinander zuzugehen. Und das funktioniert ganz hervorragend.»

Legende: Hier gibt es Platz für alle: Innenhof der Siedlung Limmatblick in Dietikon. SRF

«Sie sagen freundlich Grüezi»

In der Siedlung wohnt zum Beispiel Familie O. aus Afghanistan. Vor sechs Jahren kam die Mutter mit ihren fünf Kindern in die Schweiz. Die 19-jährige Naso hat gerade ihre Lehrabschlussprüfung als Verkäuferin bestanden. «Das Leben hier ist perfekt, ich bin glücklich», sagt sie über das Leben in der Schweiz, in perfektem Schweizerdeutsch.

Der Austausch mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Siedlung Limmatblick funktioniere gut, sagt Naso. Sie tausche sich mit Menschen aus dem Ausland sowie aus der Schweiz aus. Dabei helfe ihr, dass sie mittlerweile die Sprache spreche - ihre Mutter habe etwas mehr Mühe.

Legende: Sie sind in die Schweiz geflüchtet und leben heute in Dietikon: Familie O. aus Afghanistan. Die 19-jährige Naso (zweite von links) hat gerade ihre Lehrabschlussprüfung als Verkäuferin bestanden. Michael Ganz/SRF

Die Flüchtlinge sind als Nachbarn gut akzeptiert, wie eine kurze Umfrage unter den Schweizer Bewohnern der Siedlung ergibt. «Alles normal», sagt eine Frau, «sie sagen freundlich Grüezi». Vor allem die Kinder kämen schnell miteinander in Kontakt und man treffe sich im Garten. «Ich finde das eine gute Sache», sagt ein Mann.

Das Pilotprojekt läuft seit eineinhalb Jahren. Es ist auf vorderhand fünf Jahre begrenzt. Gemäss dem Dietiker Sozialvorsteher Philipp Müller könnte das Projekt auch langfristig weitergeführt werden.

Diese Reportage ist Teil der Regionaljournal Sommerserie. Mehr Geschichten über Lebensgemeinschaften gibt es vom 15. Juli bis 11. August 2019, täglich in Ihrem Regionaljournal auf Radio SRF 1.